Работодатели предлагают псковичам зарплату в районе 44 тысяч рублей

12:12, 22 марта 2023, ПАИ

Работодатели предлагают псковичам зарплату в районе 44 тысяч рублей. При этом соискатели запрашивают за работу порядка 38,4 тысячи рублей. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 марта рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

По её словам, сложнее и неувереннее всего на рынке труда себя чувствуют «белые воротнички» (бизнес, массмедиа, ИТ-специалисты), увереннее всего — «синие воротнички», то есть представители рабочих профессий. «Любопытно, что «белые воротнички» при этом не готовы снижать зарплатные ожидания, в отличие от «синих воротничков», - констатировала эксперт.

Ранее Мария Бузунова сообщила, что на одну вакансию в Псковской области претендуют 5-6 соискателей.