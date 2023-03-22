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Культура

Солисты Мариинского театра пригласили псковичей на концерт

В преддверии концерта «Романсы Рахманинова» солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Анастасия Калагина и Василий Попов записали видеоприглашение для псковичей. Видео опубликовано в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.  

«Романсы Сергея Рахманинова называют его душевной исповедью, потому каждое творение композитора отличается удивительной искренностью», - отмечается в сообщении.  

Вечер романсов Сергея Рахманинова, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора, пройдет в Большом концертном зале Псковской филармонии в рамках Фестиваля русской музыки.     

Скриншот из видео Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

«До встречи на Фестивале русской музыки!» - заключили солисты Мариинки.

Ранее псковичам представили программу 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Во время фестиваля, который пройдет с 1 по 9 апреля, можно посетить премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции.

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