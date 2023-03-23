Художник оценил роспись арт-объекта во время «Крымской весны» в Пскове

12:23, 23 марта 2023, ПАИ

Расписанный псковичами интерактивный куб на фестивале «Крымская весна» в Пскове оценил создатель арт-объекта, художник Сергей Руднев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Как отметил художник, концепция арт-объекта появилась быстро. «Я решил объединить Псков и Крым, а надпись «Россия начинается здесь» также хорошо вписалась в композицию. Работу делал недолго», - продолжил собеседник ПАИ.

«В самом начале я просил организаторов, чтобы жителям города дали свободу, чтобы не приходилось их держать в определённых рамках. Я считаю, что получилось очень удачно, работа вышла достаточно тёплой и солнечной. Как автор, я оцениваю, что у гостей фестиваля получилось передать идею», - сказал Сергей Руднев.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Крымская весна» прошёл в Детском парке Пскова. Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть здесь.