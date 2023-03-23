Стали известны подробности убийства в Островском районе

16:45, 23 марта 2023, ПАИ

Подробности убийства в Островском районе сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области. Преступление произошло сегодня, 23 марта.

В правоохранительные органы позвонила женщина, которая сообщила, что убила соседа.

Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место происшествия. В итоге в отношении 67-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, женщина в ходе ссоры с соседом, который накануне остался ночевать у нее дома, схватила нож и ударила его в лицо. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.