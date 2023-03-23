Репетиции Детской филармонии ко Дню работника культуры продолжаются

18:26, 23 марта 2023, ПАИ

По задумке проекта «Детской филармонии» будет создано два коллектива — детский камерный оркестр и детский оркестр народных инструментов, сообщает корреспонденту Псковского агентства директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок

С начала реализации проекта работниками Детской филармонии был проведён дистанционный отбор во всей области. Обработано около 150 заявок.

Сейчас сформированы два оркестра, общее количество детей — 90 человек из девяти разных городов Псковской области.

«Работа подразумевается в режиме сессионных сборов: раз в три месяца дети собираются в Пскове на неделю, живут здесь и репетируют два раза в день со своими дирижёрами, как взрослые музыканты», — уточняет Сергей Жаворонок.

Отметим, что к Дню работника культуры, 24 марта, два коллектива дадут свои отчётные концерты, на которых покажут своё мастерство и те навыки, которые отработали на репетициях в Пскове.

У каждого оркестра есть наставники — педагоги, непосредственно работающие в музыкальных школах области, концертмейстеры со всей области и артисты симфонического оркестра. Дирижёром камерного оркестра выступит Дмитрий Жданов, Юлия Баранчикова сопроводит оркестр народных инструментов.

«Основная цель проекта — решение кадрового дефицита в перспективе. Подзадачи — объединение детей, создание у них опыта, который останется с ними на всю жизнь», — подытожил директор Псковской областной филармонии.