Псковичи подсказывают локации несанкционированных свалок

23:24, 23 марта 2023, ПАИ

В комментариях под постом Бориса Елкина о несанкционированной свалке на месте «арт-объекта» псковичи указывают места нетипичных мест с мусором.

«И это тоже Псков, ул. Генерала Маргелова, 9», — пишет комментарий Татьяна, прикрепляя фотографию.

«А ещё между «Максимусом» и Красноармейской, 15 многовековая свалка», — дополняет Никита.

Заместитель Бориса Елкина Ирина Иванова уточняет, что в скором времени на местах «хронических» свалок будут установлены камеры для контроля за несанкционированным и сверхгабаритным складированием мусора.