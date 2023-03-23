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Общество

Псковичи подсказывают локации несанкционированных свалок

В комментариях под постом Бориса Елкина о несанкционированной свалке на месте «арт-объекта» псковичи указывают места нетипичных мест с мусором.

«И это тоже Псков, ул. Генерала Маргелова, 9», — пишет комментарий Татьяна, прикрепляя фотографию.

Фото подписчицы Татьяны

«А ещё между «Максимусом» и Красноармейской, 15 многовековая свалка», — дополняет Никита.

Заместитель Бориса Елкина Ирина Иванова уточняет, что в скором времени на местах «хронических» свалок будут установлены камеры для контроля за несанкционированным и сверхгабаритным складированием мусора.

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Псковичи подсказывают локации несанкционированных свалок

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