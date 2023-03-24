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Общество

Полковник запаса объяснил, в чём сила псковского губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников постоянно проводит мероприятия, направленные на развитие региона, и в этом его сила, заявил председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев. Так он прокомментировал недавнюю встречу губернатора с помощником президента РФ Максимом Орешкиным, на которой обсуждался целый комплекс вопросов развития Псковской области.

«Месяца не проходит, а то и два раза в месяц нашу область посещают министры, заместители министров, советники президента России», – сказал Виктор Андреев.

В продолжение он обратил внимание на результаты работы главы региона, среди которых - открытие новых школ, Центра подготовки специалистов для силовых структур и патриотического воспитания молодежи, строительство ФАПов, обновление парка машин скорой помощи и многое другое.

«И, безусловно, он заботится, может быть, об одних из главных наших специалистов: учителях и медработниках. Несмотря на то что область небогатая, Михаил Ведерников находит средства для поддержки людей», – заключил полковник запаса Виктор Андреев.

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