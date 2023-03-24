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Общество

В Псковской области реализуют проект совместно с петербуржской консерваторией

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Алексей Васильев. Церемония состоялась в правительстве региона сегодня, 24 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: здесь и далее корреспондент ПАИ

«Консерватория уже сотрудничала с Псковской областью, мы приезжали сюда с концертами, а теперь наши тёплые взаимоотношения получили законную силу. Это соглашение - не просто формальный процесс, а стимул к дальнейшему развитию культуры и искусства», - отметил Алексей Васильев.

Он также обратил внимание, что у регионального комитета по культуре и петербуржской консерватории уже есть совместные планы на лето, в том числе и реализация совместного масштабного проекта. Однако подробности его инициаторы раскрывать пока не стали.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что данный проект может быть тиражирован на всю страну. Он будет приурочен к юбилейному году Н. А. Римского-Корсакова.

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