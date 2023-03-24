Новый выпуск «Одноэтажной России» посвящён Пскову

21:02, 24 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск «Одноэтажной России» посвящён Пскову. Об этом сообщается в Telegram-канале патриотической медиаплатформы «Консерватор».

Выпуск называется «Псков. Неприступная крепость».

Как отметил автор, город известен своими древними крепостями, соборами и архитектурными ансамблями, а летом 2019 года сразу десять псковских храмов вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.