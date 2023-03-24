Новый выпуск «Одноэтажной России» посвящён Пскову
Новый выпуск «Одноэтажной России» посвящён Пскову. Об этом сообщается в Telegram-канале патриотической медиаплатформы «Консерватор».
Выпуск называется «Псков. Неприступная крепость».
Как отметил автор, город известен своими древними крепостями, соборами и архитектурными ансамблями, а летом 2019 года сразу десять псковских храмов вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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24 марта 2023
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