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Общество

Псковичи подарили тельняшку Гоше Куценко

Актеру Гоше Куценко подарили тельняшку на предпремьерном показе фильма в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ. 

Фото здесь и далее: ПАИ

Кинорежиссер поблагодарил за подарок и пошутил, что тельняшка ему «немного маловата».

Также он призвал родителей, находящихся в зале, читать книги, чтобы «стать примером для своих детей».

В конце актёр сделал групповое фото со зрителями и оставил свой автограф на афише кино-картины.

Напомним, что сегодня Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков.

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