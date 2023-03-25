Псковичи подарили тельняшку Гоше Куценко

18:31, 25 марта 2023, ПАИ

Актеру Гоше Куценко подарили тельняшку на предпремьерном показе фильма в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Кинорежиссер поблагодарил за подарок и пошутил, что тельняшка ему «немного маловата».

Также он призвал родителей, находящихся в зале, читать книги, чтобы «стать примером для своих детей».

В конце актёр сделал групповое фото со зрителями и оставил свой автограф на афише кино-картины.

Напомним, что сегодня Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков.