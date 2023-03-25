Псковичи подарили тельняшку Гоше Куценко
Актеру Гоше Куценко подарили тельняшку на предпремьерном показе фильма в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
Кинорежиссер поблагодарил за подарок и пошутил, что тельняшка ему «немного маловата».
Также он призвал родителей, находящихся в зале, читать книги, чтобы «стать примером для своих детей».
В конце актёр сделал групповое фото со зрителями и оставил свой автограф на афише кино-картины.
Напомним, что сегодня Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков.
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