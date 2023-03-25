Сотрудники МЧС откачали воду из подтопленной деревни в Псковском районе

22:57, 25 марта 2023, ПАИ

Участие в помощи населению подтопленных территорий продолжают принимать пожарно-спасательные подразделения Псковской области. Они выполнили откачку воды в одной из деревень Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сотрудники МЧС оказали помощь в деревне Неёлово-2 на улице Весенней. Для этого привлекли 12 человек и пять единиц техники. Напомним, что телефон вызова экстренных оперативных служб — 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.

Ранее сообщалось, что в Пыталово затопило пешеходный тоннель, а в Куньинском районе размыло дорогу Кунья – Кресты. Кроме того, река Шелонь затапливает прибрежные дома в Порхове.