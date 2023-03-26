Боксёры спортшколы «Олимп» завоевали медали на первенстве города Пскова

11:06, 26 марта 2023, ПАИ

Боксёры областной спортивной школы «Олимп» приняли участие в первенстве города Пскова и завоевали медали. Об этом сообщает группа «Спортивная школа «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Первое место заняли Артём Морозов, Илья Царев, Александр Беляков, Егор Николаев, Кирилл Яковлев, Дмитрий Тарасенко, Павел Утко, Макар Тенетко, Тимофей Кукушкин, Степан Утко, Максим Свереда, Евгений Саркисян и Руслан Коноплев.

Второе место завоевал Тимур Иванов, Иван Третьяков, Алексей Воскобойников, Владислав Тюкша, Николай Андрусов и Илья Николаев.

На третьем месте Семён Зударев, Дмитрий Мурадян, Максим Романов и Павел Носов.

Напомним, что соревнования проходили с 24 по 25 марта.