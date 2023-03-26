ВИДЕО Хорек бегает по улицам Пскова
Очевидцы прислали видео бегающего по Пскову хорька. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАИ.
«Судя по видео пушной зверёк (хорошо, не песец) носится по улице Некрасова», - говорится в сообщении.
Ранее фотоотхотник Алексей Михайлов запечатлел момент охоты трёх выдр на реке Сороти. Также жители деревни Гавры Пыталовского района опубликовали фотографию проснувшегося от спячки тритона.
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