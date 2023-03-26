Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО Хорек бегает по улицам Пскова

Очевидцы прислали видео бегающего по Пскову хорька. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАИ.

«Судя по видео пушной зверёк (хорошо, не песец) носится по улице Некрасова», - говорится в сообщении.

Скриншот из видео Telegram-канала ПАИ

Ранее фотоотхотник Алексей Михайлов запечатлел момент охоты трёх выдр на реке Сороти. Также жители деревни Гавры Пыталовского района опубликовали фотографию проснувшегося от спячки тритона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2023

До +9 градусов и дождь ожидается в Псковской области 27 марта
26 марта 2023

Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду на подтопленных территориях Псковской области

26 марта 2023

ВИДЕО Хорек бегает по улицам Пскова
26 марта 2023

До +11 градусов ожидается в Псковской области сегодня
26 марта 2023

Капитальный ремонт начался в Пушкиногорской средней школе
26 марта 2023

Кинолог посоветовал не забывать весной о мерах профилактики для собак
26 марта 2023

Разрушение кладки колокольни Троицкого собора в Пскове составляет 90-100%
25 марта 2023

Препарат для диабетиков «Оземпик» будут поставлять в Россию только до декабря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...