ВИДЕО Хорек бегает по улицам Пскова

13:15, 26 марта 2023, ПАИ

Очевидцы прислали видео бегающего по Пскову хорька. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАИ.

«Судя по видео пушной зверёк (хорошо, не песец) носится по улице Некрасова», - говорится в сообщении.

Ранее фотоотхотник Алексей Михайлов запечатлел момент охоты трёх выдр на реке Сороти. Также жители деревни Гавры Пыталовского района опубликовали фотографию проснувшегося от спячки тритона.