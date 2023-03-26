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Общество

Владимир Путин сказал, что ему было важно лично пообщаться с жителями Мариуполя

Президент России Владимир Путин заявил, что ему было важно почувствовать настроения жителей Мариуполя, отметив, что это, может быть, «вообще самое главное».

«Эта чисто рабочая поездка давно назрела, и с людьми, конечно, важно было пообщаться», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

«Честно говоря, неожиданный был контакт. Я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идёт, но оказалось, что это местные жители. Я говорю: «А чего вы в рабочей форме?» — «Машину мыл». Ну, как вы видели, в дом пригласили, посмотрел, как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное», — поделился Владимир Путин.

Владимир Путин также признался, что ехал за рулём по улицам Мариуполя, не пристегнув ремень безопасности на всякий случай, чтобы можно было быстро покинуть машину.

«Мы же не нарушали ничего, единственно, что нарушили, — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристёгиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал он.

Напомним, что Владимир Путин вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в день празднования 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь за рулём, где ему показали первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

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