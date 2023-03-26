Псковский спортсмен снялся в сериале «Король и шут»

17:37, 26 марта 2023, ПАИ

Псковский пловец Марк Мордовцев снялся в сериале «Король и шут». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мало кто знает, что летом 2022 года мы с Туриком Мордовцевым были на съемках сериала «Король и шут». Сегодня вышла пятая серия, где мы немного засветились на 2-6 минуте», - написал Марк Мордовцев.

Сериал рассказывает о становлении хоррор-панк-группы из Санкт-Петербурга. О пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников от их знакомства в конце 1980-х до смерти фронтмена Михаила Горшенёва в 2013 году.

«В самый пик популярности группы в 2000-2006 годах я был совсем ребенком. Но мои старшие братья уже активно слушали песни «КИШа» на кассетных плеерах и магнитофонах. Мои любимые песни - это «Охотник», «Лесник», «Прыгну со скалы», - поделился спортсмен.

Он написал, что в школьные годы любил посещать рок-концерты со своими братьями. «После переезда в Санкт-Петербург модные аксессуары остались в родном городе Пскове. Кожаная косуха, берцы, перчатки и прочие аксессуары пылились в шкафу. И вот, наконец, пришло время их достать снова. Здорово было побывать на съемках концерта «КИШ 2003» во время исполнения песни «Мертвый анархист» - поделился пловец.

Марк Мордовцев — чемпион мира по спортивному зимнему плаванию 2020 года, рекордсмен России, пятикратный призёр чемпионата мира 2018 и 2020 года, выпускник спортивной детско-юношеской школы «Барс» Пскова. Ранее сообщалось, что псковский спортсмен завоевал медали на Кубке России по зимнему плаванию.