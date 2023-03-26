Борис Елкин рассказал о крокодилах, вышедших из реки Великой

21:03, 26 марта 2023, ПАИ

Про легенду о крокодилах, которых видели в реке Великой, рассказал глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«У Пскова много интересных легенд, но одна отличается уникальностью. В конце XVI века из реки Великой вышли крокодилы. Об этом событии можно прочитать в разных исторических источниках, в том числе в псковских летописях. А летописцы, как известно, всегда сообщали правдивые факты», — написал Борис Елкин.

Учёные предполагают, что крокодилов привезли из жарких стран купцы. Тогда Псков стоял на оживлённом торговом пути и связывал Ближний Восток и Грецию с Северной Европой. Во время перевозки крокодилов могла произойти авария, поэтому животные оказались в реке и вызвали в городе настоящий переполох. Это и засвидетельствовал псковский летописец.

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