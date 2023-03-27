Завершилось строительство проезда на размытом участке дороги Кунья – Кресты

08:20, 27 марта 2023, ПАИ

Завершилось строительство проезда на размытом участке дороги Кунья – Кресты. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«17:20 – проезд открыт, очередей из машин нет. Завершающие работы – укрепление проезда щебнем. Будем надеяться, что этого пока будет достаточно», – отметил он в сообщении и добавил, что далее проведут работы по укладке новой водопропускной трубы.

Кроме того, на 54-м километре, перед селом Усмынь, уровень воды за ночь значительно спал и дорога уже не подтапливается, хотя частично разрушена, но проезд есть.

Ранее сообщалось, что в Куньинском районе размыло дорогу Кунья – Кресты.