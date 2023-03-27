Псковичей приглашают на лекцию о царских монетах из клада в Музейном переулке

11:47, 27 марта 2023, ПАИ

На лекцию о царских монетах из клада в Музейном переулке приглашают псковичей 28 марта в 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва выступит старший научный сотрудник Псковского государственного музея-заповедника Татьяна Ершова. В рамках программы «Археологи рассказывают» она прочтёт читателям библиотеки лекцию «Монеты российских царей из клада 2016 года у дома Черехинского, Музейный переулок».

Это занятие «Лектория для любознательных» библиотека организовала совместно с Псковским археологическим центром. Оно состоится по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал историко-краеведческой библиотеки.

Подробности о необычных псковских кладах можно найти в публикации ПАИ «Кладоведение».