Школа социального проектирования откроется для псковичей в апреле

11:49, 27 марта 2023, ПАИ

Более 60 человек зарегистрировались для участия в псковской Школе социального проектирования. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявила руководитель управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

«С 3 по 16 апреля пройдет Школа социального проектирования, где мы поможем с проектами, чтобы затем их можно было презентовать на грантовых площадках. Лучшим проектам обеспечим письменную поддержку в виде рекомендательного письма в адрес грантодателей», - сказала Кристина Лунёва.

Также она напомнила, что сегодня в Псковской области стартует конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики. Конкурс продлится до 25 апреля. Максимальный размер субсидий составляет 478 220 рублей.