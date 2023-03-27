Ночные морозы могут помочь в борьбе с паводком в Псковской области

12:25, 27 марта 2023, ПАИ

Приток воды в Псковскую область может снизиться в связи с понижением температуры. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ожидается понижение температуры, возможно, до -10 градусов. Ночные морозы могут оказать положительное влияние на ситуацию с паводками. Существенно не скажется, но все-таки приток должен будет снизиться», - отметил он.

При этом дождь, снег и другие осадки, напротив, могут оказать отрицательный эффект на уровень воды в населенных пунктах региона.

Ранее сообщалось, что в двух районах Псковской области из-за паводка объявлен режим повышенной готовности.