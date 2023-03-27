День бесплатной юрпомощи организуют в Пскове

15:40, 27 марта 2023, ПАИ

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке адвокатской и нотариальной палат организует День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам в очно-заочной форме. Об этом ПАИ сообщили в ассоциации.

31 марта граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации можно получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения будет работать в режиме открытых дверей по адресу: Псков, ул. Ленина, 7, с 10:00 до 17:00. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения. В офисе можно будет получить консультации нотариуса, специалистов по ЖКХ, практикующих адвокатов.

Прием юриста также будет организован в нотариальной палате Псковской области по адресу: Псков, ул. Советская, 60а, граждане смогут получить консультации по нотариальному праву с 10:00 до 16:00. Дополнительная информация предоставляются по телефону 8 (8112) 33-12-13.

Псковское отделение ассоциации продолжает работать и в новом формате - консультации можно получить в режиме телефонной связи. Единый телефон для обращений +7 953 235 67 67.