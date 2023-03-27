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Общество

Начальник псковской Росгвардии награждён медалью «За заслуги перед Отечеством»

Торжества, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, прошли в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В Петропавловской крепости росгвардейцы возложили цветы к могиле императора Александра I, издавшего 27 марта 1811 года указ о формировании внутренней стражи, правопреемницей которой является Росгвардия.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Алексей Воробьёв вручил государственные награды росгвардейцам, которые в соответствии с указом президента России награждены за отличие в ходе специальной военной операции, обеспечение общественной безопасности, важных государственных объектов, оказание помощи гражданам, задержание опасных для общества преступников, медалями «За отвагу», Суворова и Луки Крымского.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградили начальника Управления Росгвардии по Псковской области Игоря Иванова.

«Традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости был произведён в ознаменование Дня войск национальной гвардии Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

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