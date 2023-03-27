Валентина Понизовская — о подтоплении в Красногородске: Ситуация под контролем

20:30, 27 марта 2023, ПАИ

Ситуацию с подвесным мостом в Красногородске прокомментировала глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«Этой весной из-за большого количества выпавшего за зиму снега с последующим резким его таянием наблюдается значительное повышение уровня воды в реках и ручьях на территории района. На сегодняшний день ситуация находится под контролем», — сообщила глава района.

Глава отметила, что пропускная способность плотины (бывшей ГЭС) не нарушена, с объёмом проходящей воды она справляется.

«В связи с увеличением уровня воды в реке Синей временно закрыт подвесной пешеходный мост в посёлке. Просим жителей с пониманием отнестись к текущей ситуации. Все службы находятся в готовности», — уточнила Валентина Понизовская.

Отмечается, что с отдельными обращениями граждан администрация работает в штатном режиме.