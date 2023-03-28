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Общество

О достаточном запасе лекарств для диабетиков заявили в облздраве

О достаточном запасе лекарств для диабетиков сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В частности, там прокомментировали сообщение о прекращении поставок препарата «Оземпик». 25 марта пресс-служба Росздравнадзора уведомила, что это лекарство будет поставляться в Россию лишь до декабря 2023 года.

«Препарат «Оземпик» используется при лечении диабета и назначается строго по показаниям. В настоящее время в аптеках ГП ПО «Фармация» есть достаточный запас этого лекарства. При необходимости назначения пациентам существует аналоговая замена другим препаратом - «Трулисити», - уточнили в комитете.

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