Псковско-Чудское озеро лидирует в объёмах добычи рыбы в России

12:46, 28 марта 2023, ПАИ

Псковско-Чудское озеро лидирует в объёмах добычи рыбы среди всех озёр России. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 марта сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Виктор Мусатов также добавил, что в Псковской области важно поддерживать стабильную численность лосей и косуль. «В целом у нас их численность стабильная. Запрет на охоту на косуль в течение нескольких лет дал положительный эффект», - заметил он.

Председатель комитета обратил внимание на то, что в регионе на данный момент небольшая численность кабана. «Еще один объект охоты — кабан, но из-за АЧС его численность мала. Рассматривать его как полноценный объект для охоты в регионе уже не приходится», - отметил руководитель профильного комитета.

Виктор Мусатов также прокомментировал исчезновение снетка из водоёмов Псковской области. В этом винят, как правило, климат, но он бы не сбрасывал со счетов рыбный промысел. «Возможно, переборщили с выловом снетка в 1990-е годы. Его просто мало. Да и если он появится, не очень понятно, что с ним делать: торговля его не очень хочет принимать. Произошло перестроение на другие виды рыб», - констатировал эксперт.