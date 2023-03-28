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Анонсирован новый бой великолучанина Руслана Шамилова в лиге NAIZA

Казахстанская лига смешанных боевых единоборств NAIZA анонсировала новый бой великолучанина Руслана Шамилова. Следующим соперником бойца станет чемпион промоушена Хабиба Нурмагомедова «Eagle FC» Даурен Ермеков, сообщает портал Luki-News.

Фото: портал Luki-News

На данный момент в анонсе титульного поединка в средней весовой категории стоит пометка «в разработке».

Напомним, ранее великолукский боец рассказал, как хотел «съесть» своего соперника в Астане.

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