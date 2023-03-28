В Пскове завершилась проверка по факту жестокого обращения с мопсом

16:04, 28 марта 2023, ПАИ

В Пскове завершилась проверка по факту жестокого обращения с животным. Она была организована в феврале этого года, когда полиция приняла заявление от хозяйки мопса, скончавшегося после избиения прохожим. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно протоколу, полученному от медицинской организации, проводившей вскрытие животного, собака скончалась «от остановки сердца в результате отека легких».

«Взаимосвязи между смертью и предположительным ударом мужчины ногой животного установлено не было. Механических повреждений не обнаружено. По результатам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ», - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки инцидента труп мопса был эксгумирован и направлен на лабораторную экспертизу для установления причины смерти.