Анастасия Повторейко рассказала подробности спасения пассажира самолёта «Псков - Москва»

16:56, 28 марта 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в комментарии ПАИ рассказала подробности спасения пассажира самолёта «Псков - Москва»

По ее словам, происшествие случилось в ночь с 26 на 27 марта в столичном аэропорту Внуково прямо в автобусе, который вёз пассажиров рейса «Псков - Москва» от самолета к терминалу. Во время движения по лётному полю одному из пассажиров автобуса стало плохо, мужчина потерял сознание.

«Я не могла остаться в стороне и незамедлительно стала оказывать неотложную помощь, которая дала результат: мужчина пришёл в себя. Всё обошлось! В скором времени прибыла скорая медицинская помощь, и мужчина был передан бригаде. Я убеждена, что профессия врача позволяет помочь человеку вне зависимости от времени и места, и это не подвиг, а долг», - подчеркнула Анастасия Повторейко и поблагодарила всех, кто ей помогал и не остался безучастным.