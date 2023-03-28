Олимпийская чемпионка госпитализирована с сердечным приступом

22:12, 28 марта 2023, ПАИ

Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр Анфиса Резцова госпитализирована с сердечным приступом. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-спортсменка рассказала, что после перенесённого сердечного приступа находится в больнице.

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке», — сказала она.

Резцова отметила, что приступ произошёл дома. Она упала в обморок, а позже выяснилось, что это случилось из-за сердечного приступа. «Но я ещё не старая, вся жизнь впереди», — сказала Резцова.

Ранее тренер сборной России Александр Понгильский сообщил о кончине чемпиона мира по фристайлу 2021 года Павла Кротова.