Спортсмен-инвалид согласен с решением прокуратуры оштрафовать отель

23:20, 28 марта 2023, ПАИ

Псковский спортсмен инвалид-колясочник Владимир Петров согласен с решением прокуратуры оштрафовать отель за дискриминацию, сообщает корреспондент ПАИ.

«Я считаю, что это справедливое решение прокуратуры: наказание минимальное, а сумма незначительная», — сообщил Владимир Петров в разговоре с корреспондентом ПАИ.

По словам инвалида-колясочника, данный штраф послужит примером для других организаций.

«Пусть небольшой штраф и огласка дадут положительный результат, чтобы руководители организаций понимали, что люди с инвалидность могут плавать, водить авто, заниматься спортом, прыгать с парашютом и они должны получать все услуги, как и другие люди», — уточнил Владимир.

Он отметил, что с ним ни до, ни после такого не случалось.

«Я бы мечтал, чтобы такое ни с кем никогда не повторилось. Такой случай, к счастью, со мной впервые. Я на протяжении 20 лет пользуюсь услугами бассейнов, аквапарков, спа-салонов и даже подумать не мог, что могут отказать, потому что я буду на инвалидной коляске. Дискриминация налицо», — поделился собеседник.

Напомним, что в Петербурге оштрафован отель, в спа-зону которого не пустили Владимира Петрова, обосновывая отказ наличием у инвалида коляски.