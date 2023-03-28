В Петербурге оштрафован отель, в спа-зону которого не пустили инвалида из Дно

15:06, 28 марта 2023, ПАИ

Отель в Петербурге, администратор которого не пустила мужчину в инвалидном кресле в зону спа, оштрафован на 25 тысяч рублей за дискриминацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«В результате проведенной проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.62 КоАП РФ («Дискриминация»), в отношении юридического лица. Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее житель Пскова Владимир Петров сообщил, что он со своей семьей гостил в отеле в Петербурге, где в стоимость было включено посещение спа-зоны, однако администратор отказалась пропускать его из-за инвалидного кресла. Мужчина объяснил, что часто посещает различные бассейны, так как является спортсменом, а всевозможные трудности он привык решать сам, также ему помогает семья.

Уточняется, что СК и прокуратура организовали выездные проверки отеля на улице Рюхина с целью возможного выявления нарушений в деятельности, в том числе в обеспечении безопасности при оказании услуг людям с ограниченными возможностями.