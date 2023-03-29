Пскович внес изменения в сценарий сериала «Король и Шут»

12:25, 29 марта 2023, ПАИ

Псковские пловцы Марк и Артур Мордовцевы снялись в сериале «Король и Шут», пишет «АиФ-Псков».

Артур Мордовцев принял участие в съемках нескольких эпизодов о концертах группы «Король и Шут». Помимо этого, псковичу удалось сняться в автограф-сессии – она прошла в рок-магазине Castle Rock.

Пловец также смог изменить сценарий в одной из серий – произошло это на съемках концерта «КиШа» 1999 года. Этот эпизод вошёл в третью серию, опубликованную 9 марта.

Режиссер сериала Рустам Мосафир за кадром поинтересовался у массовки, как фанаты себя ведут на подобных музыкальных мероприятиях. «Я предложил добавить слэм [действие публики на музыкальных концертах, когда зрители толкаются и сталкиваются друг с другом. – Прим. ред.]. Но никто из съёмочной бригады не знал, что это такое, поэтому пришлось взять нескольких ребят из массовки и продемонстрировать», – рассказал Артур Мордовцев.

По его словам, режиссер поддержал инициативу.

Марк Мордовцев же смог поучаствовать в съемке эпизода концерта «Короля и Шута» 2003 года во время исполнения главными актерами песни «Мертвый анархист». Этот фрагмент вошел в пятую серию.

«Съёмочный день проходил в одном из клубов в центре Санкт-Петербурга. Я был в роли фаната и стоял в первом ряду возле сцены», – отметил псковский пловец. Как отметил спортсмен, его задача заключалась в том, что ему нужно было подпевать песни и вести себя как поклонник группы.

На съемочной площадке спортсмены смогли пообщаться и сделать несколько снимков с актерами Константином Плотниковым (исполнитель роли Горшка), Владом Коноплевым (исполнитель роли Князя), Даниилом Вахрушевым (исполнитель роли Балу) и самим солистом «КиШа» Андреем Князевым, ныне лидером рок-группы «КняZz».

Братья Мордовцевы отметили, что исполнители главных ролей после съёмочного дня с удовольствием общались с массовкой. Также, по словам спортсменов, в перерывах актеры не выходили из образов своих героев, продолжая себя вести как персонажи сериала.

«Всё было сделано очень качественно. Атмосфера была, как будто находишься на самом настоящем концерте тех времён. В какой-то момент показалось, что передо мной не актеры, а настоящие солисты группы», – сказал Марк Мордовцев.

Отметим, псковичи не первый раз снимаются в кино. Артур Мордовцев сыграл в фильме «Каникулы строгого режима» с актерами Сергеем Безруковым и Дмитрием Дюжевым. Эти съёмки проходили в Островском и Опочецком районах Псковской области в 2008 году.

А Марк Мордовцев принял участие в сериале «Грозовые ворота», который частично снимали в Пскове в 2006-2007 годах, а также в нескольких рекламных роликах для телевидения.

Ранее сообщалось, что псковский спортсмен снялся в сериале «Король и Шут».