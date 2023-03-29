На месте старых пней в Псково-Печерском монастыре выросли туи

14:33, 29 марта 2023, ПАИ

На месте старых пней в Псково-Печерском монастыре стали расти туи, сообщается в группе псковских паломников в соцсети «ВКонтакте».

«Всё это время здесь были просто пеньки, а полгода назад я заметил новые ростки. Совсем небольшие, сантиметров 10. Видимо, корневая система деревьев сохранилась и дала жизнь новым деревьям», - рассказал иеромонах Иоасаф.

Ранее сообщалось, что студенты ПсковГУ помогают в организации пасхальных торжеств монахам из Псково-Печерского монастыря.