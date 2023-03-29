Дополнительные силы направят в районы для устранения последствий паводка

19:53, 29 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области на встрече с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым уточнил, что в первую очередь сейчас идёт устранение последствий паводка и снегопада на региональных автодорогах

«Много жалоб от жителей Себежского, Дедовичского и Порховского районов — поручил направить туда дополнительные силы и технику для оперативного приведения дорог в порядок», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.