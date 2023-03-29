5 деревень остаются без света в Великолукском районе

22:56, 29 марта 2023, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин рассказал в своём телеграм-канале о состоянии дорог и паводке в Великолукском районе.

«На дорогах района задействована вся техника, имеющаяся у подрядчиков. Утром в первую очередь расчищали дороги к социальным объектам и маршруты автолавок. Сейчас уже идёт расчистка дорог населённых пунктов», - уточнил глава района.

Ещё 24 марта в ЕДДС начали поступать первые сообщения о подтоплениях. Для мониторинга и быстрого реагирования на складывающуюся обстановку администрацией района была создана оперативная группа.

«Стараемся сразу реагировать на обращения граждан, выезжаем на места», — прокомментировал Алексей Кузьмин.

По вопросам, связанным с последствиями непогоды, нужно звонить в ЕДДС района по тел. 5-00-22.

Сейчас в районе пять деревень остаётся без света. Энергетики устраняют обрывы проводов. Отметим также, что для возобновления энергоснабжения в районах области приглашена помощь из других регионов.

Сообщать об отключениях электроэнергии нужно в «Россети» по тел. 8-800-220-02-20.