Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

5 деревень остаются без света в Великолукском районе

Фото из телеграм-канала Алексея Кузьмина

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин рассказал в своём телеграм-канале о состоянии дорог и паводке в Великолукском районе.

«На дорогах района задействована вся техника, имеющаяся у подрядчиков. Утром в первую очередь расчищали дороги к социальным объектам и маршруты автолавок. Сейчас уже идёт расчистка дорог населённых пунктов», - уточнил глава района.

Ещё 24 марта в ЕДДС начали поступать первые сообщения о подтоплениях. Для мониторинга и быстрого реагирования на складывающуюся обстановку администрацией района была создана оперативная группа.

«Стараемся сразу реагировать на обращения граждан, выезжаем на места», — прокомментировал Алексей Кузьмин. 

По вопросам, связанным с последствиями непогоды, нужно звонить в ЕДДС района по тел. 5-00-22.

Сейчас в районе пять деревень остаётся без света. Энергетики устраняют обрывы проводов. Отметим также, что для возобновления энергоснабжения в районах области приглашена помощь из других регионов. 

Сообщать об отключениях электроэнергии нужно в «Россети» по тел. 8-800-220-02-20.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 марта 2023

Шесть военнослужащих из Псковской области погибли в зоне СВО
29 марта 2023

5 деревень остаются без света в Великолукском районе

29 марта 2023

Сергей Собянин: Речи о второй волне мобилизации не идёт

29 марта 2023

Спортивный праздник «Веснушка» пройдёт 1 и 2 апреля в Пскове
29 марта 2023

Подготовка к опере «Алеко» идёт в Псковском БКЗ
29 марта 2023

В двух районах области введён повышенный режим готовности из-за паводка
29 марта 2023

Помощь в возобновлении энергоснабжения прибудет из соседних регионов
29 марта 2023

Псковичей приглашают на кастинг для съёмок в фильме «Блиндаж»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...