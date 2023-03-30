Россиянам рассказали об условиях для роста пособий

23:56, 29 марта 2023, ПАИ

Пособия на детей могут вырасти, если в апреле подходит срок переоформления выплат и за год финансовое благополучие семьи не улучшилось, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Размер ежемесячного пособия на детей может составлять 50, 75, 100 процентов регионального прожиточного минимума.

«Расчёт выплат отдельной семье будет зависеть от среднедушевого дохода», — пояснила она.

Если раньше семье была назначена выплата в размере половины регионального прожиточного минимума, а сейчас этого размера недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи стал выше минимума, то пособие увеличат до 75 процентов. Также размер пособия может измениться в случае переезда в другой регион, но не всегда, отметила экономист.

«При переезде в другой регион семья может подать новое заявление, и размер пособия изменят исходя из среднедушевого дохода на новом месте. Размер пособия может увеличиться, если прожиточный минимум в другом регионе выше, а может и снизиться, если минимум ниже», — сказала Иванова-Швец.

Она также напомнила, что граждане обязаны информировать территориальный орган Социального фонда об изменениях, влияющих на получение пособия, в течение месяца с даты изменения обстоятельств.