Два автомобиля УАЗ для военнослужащих СВО прибыли в Псков

00:29, 30 марта 2023, ПАИ

Два автомобиля УАЗ, приобретённые в рамках телемарафона на телеканале «Первый Псковский» ко Дню защитника Отечества, поступили в Псков, сообщается в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

Юридические процедуры займут ещё несколько дней, а после внедорожники отправятся на фронт выполнять свою работу.

«Проект «Всё для Победы!» объединяет неравнодушных людей, кто искренне поддерживает наших ребят на передовой СВО», — написали в группе.

Напомним, что телемарафон на канале «Первый Псковский» собрал почти 40 гостей — общественников, политиков, врачей. В эфире прошли выступления артистов, а также сюжеты о тех, кто помогает бойцам, и о том, как доставляется гуманитарная помощь в зону СВО.