Два автомобиля УАЗ для военнослужащих СВО прибыли в Псков
Два автомобиля УАЗ, приобретённые в рамках телемарафона на телеканале «Первый Псковский» ко Дню защитника Отечества, поступили в Псков, сообщается в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».
Юридические процедуры займут ещё несколько дней, а после внедорожники отправятся на фронт выполнять свою работу.
«Проект «Всё для Победы!» объединяет неравнодушных людей, кто искренне поддерживает наших ребят на передовой СВО», — написали в группе.
Напомним, что телемарафон на канале «Первый Псковский» собрал почти 40 гостей — общественников, политиков, врачей. В эфире прошли выступления артистов, а также сюжеты о тех, кто помогает бойцам, и о том, как доставляется гуманитарная помощь в зону СВО.
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