Снегопады в Псковской области закончатся 30 марта

00:56, 30 марта 2023, ПАИ

Снегопады из Псковской области переместятся на Кольский полуостров, а также в Мурманскую, Архангельскую, местами в Вологодскую и Костромскую области.

«Ближайшие два дня снегопады на Северо-Западе продолжатся, но изменится география осадков. Сегодня днём наиболее интенсивными они будут в Псковской, Новгородской областях и на востоке Ленинградской области, к ночи снегопады усилятся в Карелии. Местами прибавится до 20 см снега. Завтра же центр циклона переместится на Кольский полуостров и, значительно ослабев, зона снегопадов захватит Мурманскую, Архангельскую, местами Вологодскую и Костромскую области», — написали синоптики.

Ранее сообщалось, что за последние три дня в Псковской области образовались сугробы до полуметра высотой.