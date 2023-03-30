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Общество

Снегопады в Псковской области закончатся 30 марта

Снегопады из Псковской области переместятся на Кольский полуостров, а также в Мурманскую, Архангельскую, местами в Вологодскую и Костромскую области.

«Ближайшие два дня снегопады на Северо-Западе продолжатся, но изменится география осадков. Сегодня днём наиболее интенсивными они будут в Псковской, Новгородской областях и на востоке Ленинградской области, к ночи снегопады усилятся в Карелии. Местами прибавится до 20 см снега. Завтра же центр циклона переместится на Кольский полуостров и, значительно ослабев, зона снегопадов захватит Мурманскую, Архангельскую, местами Вологодскую и Костромскую области», — написали синоптики.

Ранее сообщалось, что за последние три дня в Псковской области образовались сугробы до полуметра высотой.

 

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