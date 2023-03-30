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Общество

Затор взорвали на реке в Новоржевском районе

Взрывные работы произвели на участке реки Льста в Новоржевском районе, где при обследовании были обнаружены заторы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на газету «Земля Новоржевская».

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

По словам главы Вехнянской волости Михаила Филиппова, после серии взрывов течение в реке в этом месте стало заметно интенсивнее. Принятые меры помогут улучшить ситуацию в деревне Волчицкое.

Напомним, в Псковской области в пяти муниципальных образованиях – Бежаницком, Дедовичском, Новоржевском, Порховском районах и городе Великие Луки – введен режим повышенной готовности из-за весеннего паводка.

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