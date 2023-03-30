Поддержку семей обсудил псковский омбудсмен с главой организации «Спасём детей»

15:32, 30 марта 2023, ПАИ

Встреча уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова с главой российского представительства норвежского объединения «Спасем детей» Антоном Пшеничным прошла в Пскове. Об этом ПАИ сообщил региональный омбудсмен.

В ходе беседы Дмитрий Шахов и Антон Пшеничный обсудили различные виды поддержки семей с детьми, а также возобновления активного сотрудничества, направленного на улучшение положения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, беженцев и других социально незащищённых жителей.

Особое внимание на встрече уделили вопросу поиска опорного социального учреждения, которое могло бы сосредоточить всю систему как материальной, так и финансовой помощи.

Её, например, направят на приобретение необходимого реабилитационного оборудования, повышения квалификации и обучение работников и педагогов социальных служб, ознакомление их с передовыми современными методиками соцработы и практикой их применения, а также на организацию и проведение семинаров и веб-семинаров для родителей по вопросам воспитания детей и т. п.

Глава представительства благотворительной организации «Спасём детей» рассказал псковскому омбудсмену о тех достижениях, которых уже удалось достичь за год работы. По мнению Антона Пшеничного, интересный опыт работы социальных учреждений Северо-Запада России, с которыми организация сотрудничает на протяжении почти 20 лет, можно было бы внедрить и в Псковской области.

Со своей стороны Дмитрий Шахов пообещал более внимательно проанализировать поступившие предложения и обсудить их с руководителями профильных комитетов и управлений областного правительства.