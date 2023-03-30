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Псковичам объяснили, куда обращаться при падении дерева на машину

Куда обращаться в случае падения дерева на машину, рассказал инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, если дерево упало на машину во время движения, то нужно вызывать сотрудников Госавтоинспекции для оформления ДТП. Если же автомобиль был припаркован, то аварией это не считается, и нужно звонить в дежурную часть и вызывать участкового. «Участковый оформит происшествие, составит документ, который можно будет подать в суд для взыскания ущерба», - приводит слова Александра Алексеева «АиФ-Псков».

Эксперты напомнили, что ОСАГО не покрывает ситуации, когда на автомобиль случайно что-то падает. Получить страховку в таких случаях могут лишь те, у кого оформлено КАСКО, если его у водителя нет, то нужно искать того, по чьей вине случился инцидент.

Ранее сообщалось, что два старых тополя, которые упали на проезжую часть на Октябрьском проспекте в Пскове, повредили два автомобиля — «Шевроле» и «Ниссан»

За произошедшее ответственность на себя взяла администрация города. С пострадавшими почти сразу же связались, чтобы решить вопрос о возмещении ущерба.

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