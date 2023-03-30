Уровень воды в реке Великой продолжает снижаться

16:04, 30 марта 2023, ПАИ

Уровень воды в реке Великой в Пскове спал до 221 сантиметра. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

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«Минус 17 сантиметров за сутки», - уточнил Борис Елкин. Днем ранее уровень воды в Великой достигал 238 сантиметров.

Ранее сообщалось, что из-за разлива Великой в Пскове подтопило набережную, в том числе оказалась залита инсталляция «Россия начинается здесь», расположенная под стенами Кремля. Из-за этого вечером 28 марта ее отключили от питания.