В Пскове сегодня чествовали приёмные семьи

16:53, 30 марта 2023, ПАИ

В Пскове прошел торжественный прием семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В одном из залов Псковского музея-заповедника собрались родители и дети, которые стали победителями конкурса творческих работ «Письмо-поздравление псковскому солдату». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам торжественного приема обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. «Спасибо вам за то, что вы не позволяете душе лениться, не позволяете себе быть дальше от государственных дел и заниматься только семьей. Семьи у вас замечательные. И мы об этом знаем. В этом году встреча необычная. И перед вами стояла особенная задача — поучаствовать в конкурсе и написать письма нашим военным. И ваши семьи оказались самыми активными, а творческие работы ваших детей — самыми интересными», — заметила Вера Емельянова.

За большой личный вклад в сохранение семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения Вера Емельянова вручила благодарственные письма правительства Псковской области восьми семьям. Памятные призы также получили и их дети, чьи творческие работы члены жюри конкурса признали самыми лучшими. Конкурс прошел в преддверии Дня защитника Отечества. Все письма были переданы военнослужащим, находящимся на лечении в госпиталях Псковской области.

У одной из победительниц Варвары Поликарповой Вера Емельянова поинтересовалась, какие чувства девушка хотела передать своим письмом. «Когда я писала, я думала о наших солдатах. Я очень ценю, что они защищают нас, детей, защищают весь русский народ», — ответила Варвара.

В свою очередь одна из приемных мам Нелли Матвеева из Опочецкого района, выступая с ответным словом, поблагодарила от лица приемных родителей региональные власти за заботу и внимание. «Спасибо за поддержку, которую мы постоянно получаем. Спасибо за сегодняшний праздник. Например, во время экскурсии по Пскову мы познакомились с его славной историей, узнали то, чего не знали даже взрослые», — заметила Нелли Матвеева.

Семьи приехали в Псков из разных районов. Специально для участников приема организовали культурную программу. Дети и их родители посетили ключевые достопримечательности Пскова, совершили экскурсию по основной экспозиции Псковского музея-заповедника, которая отражает роль Псковского края в Великой Отечественной войне.

Напомним, торжественный прием семей, в которых воспитываются приемные дети, для Псковской области является традиционным и проходит на протяжении ряда лет. Его главной целью является популяризация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.