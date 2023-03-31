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Общество

Великолукский завод заплатит 100 тысяч рублей за чужой товарный знак

Великолукский завод заплатит курганскому предприятию «Завод дорожной техники «Регион 45» 100 тысяч рублей за неправомерно использованный товарный знак. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде региона.

Завод дорожной техники «Регион 45» является правообладателем товарного знака в виде изображения и словесного обозначения «ШТОРМ». Товарный знак завод использует для индивидуализации выпускаемой продукции - комбинированных дорожных машин (КДМ) в различной комплектации.

В июле 2022 года правообладателю стало известно об использовании этого знака великолукским заводом «Лесхозмаш».

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, ООО «Завод дорожной техники «Регион 45» обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании 500 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав; о запрете использовать обозначение, содержащее в своем составе словесный элемент «ШТОРМ»; обязании удалить с сайта великолукского предприятия фотоизображение дорожной машины с этим знаком; обязании удалить с интернет-хостинга YouTube с канала «Завод Лесхозмаш Великие Луки» четыре видеоролика о дорожных машинах. 

В результате суд запретил великолукскому заводу использовать обозначения, содержащие в своем составе словесный элемент «ШТОРМ», а также обязал ответчика удалить фотоизображения и видеоролики. Заявленный размер компенсации суд посчитал чрезмерным и снизил его до 100 тысяч рублей.

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