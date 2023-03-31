Великолукский завод заплатит 100 тысяч рублей за чужой товарный знак

12:23, 31 марта 2023, ПАИ

Великолукский завод заплатит курганскому предприятию «Завод дорожной техники «Регион 45» 100 тысяч рублей за неправомерно использованный товарный знак. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде региона.

Завод дорожной техники «Регион 45» является правообладателем товарного знака в виде изображения и словесного обозначения «ШТОРМ». Товарный знак завод использует для индивидуализации выпускаемой продукции - комбинированных дорожных машин (КДМ) в различной комплектации.

В июле 2022 года правообладателю стало известно об использовании этого знака великолукским заводом «Лесхозмаш».

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, ООО «Завод дорожной техники «Регион 45» обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании 500 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав; о запрете использовать обозначение, содержащее в своем составе словесный элемент «ШТОРМ»; обязании удалить с сайта великолукского предприятия фотоизображение дорожной машины с этим знаком; обязании удалить с интернет-хостинга YouTube с канала «Завод Лесхозмаш Великие Луки» четыре видеоролика о дорожных машинах.

В результате суд запретил великолукскому заводу использовать обозначения, содержащие в своем составе словесный элемент «ШТОРМ», а также обязал ответчика удалить фотоизображения и видеоролики. Заявленный размер компенсации суд посчитал чрезмерным и снизил его до 100 тысяч рублей.