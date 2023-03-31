Более 800 жителей Псковской области отправятся в армию этой весной

12:41, 31 марта 2023, ПАИ

Более 800 жителей Псковской области отправятся служить в армию РФ в рамках весеннего призыва в 2023 году. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков, передаёт корреспондент ПАИ.

«В соответствии с указом президента России с 1 апреля будет проводиться весенний призыв граждан, достигших 18 лет, в том числе и в Псковской области. Призывная работа будет организована с 1 апреля по 15 июля», - сказал Сергей Судаков.

По его словам, область полностью готова к проведению призывной кампании. Как подчеркнул военный комиссар, призывники из Псковской области в основном будут служить на территории Западного военного округа, отправка новобранцев на новые территории Российской Федерации не предусмотрена.

«Не действует принцип выбора места службы, у нас экстерриториальный принцип отправки на службу, дома, как правило, военные не служат, только в редких случаях», - отметил Сергей Судаков.

Он подчеркнул, что есть определенные критерии и требования, по которым отбирают военнослужащих. «Здесь мы рассматриваем: уровень развития, физическую подготовку, грамотность, здоровье, профессиональные навыки. Таким образом мы отбираем в воздушно-десантные войска, другие элитные подразделения, в том числе и подразделения генерального штаба», - уточнил военный комиссар.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля псковские призывники будут получать повестки в электронном виде.