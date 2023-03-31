С 1 апреля ещё 41 ФАП в Псковской области начнёт продажу лекарств

15:09, 31 марта 2023, ПАИ

С 1 апреля ещё в 41 ФАПе Псковской области начнется реализация лекарственных препаратов, сообщила в своём Telegram-канале председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

По ее словам, сейчас в регионе лекарства можно купить в 59 ФАПах, а с 1 апреля их будет ровно 100. Полный список таких фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики можно посмотреть на сайте комитета.

«Следующий этап намечен на июль, всего же до конца года процесс продажи лекарств будет налажен более чем в 200 ФАПах. Для этого будет закуплено необходимое оборудование, проведено обучение медицинского персонала. Такие меры позволят обеспечить медикаментами жителей удалённых деревень», — отметила Марина Гаращенко.

По ее словам, лекарства будут продавать не во всех ФАПах Псковской области, а лишь в тех населённых пунктах, деревнях, где нет аптек. «В медицинских пунктах, где это будет реализовано, можно будет не только купить, но и заказать необходимые лекарства у фельдшера», — обратила внимание председатель комитета.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что 21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензию.