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Общество

В Невельском районе завершается восстановление электроснабжения

Работы по восстановлению электроэнергии в Невельском районе планируют закончить уже сегодня. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил глава муниципалитета Олег Майоров.

«Работы ещё ведутся, в планах сегодня полное завершение работ и восстановление электроснабжения», - сказал Олег Майоров. По его словам, если у жителей до 18:00 не появится свет, будут применяться дизельные генераторы для подачи электроэнергии.

«Работа идёт в полном объеме, все бригады находятся на линии. Ожидаем, что до завершения светового дня сможем выйти на нормальный режим», - заключил глава района.

Ранее сообщалось, в Невельском районе подключения электроснабжения ожидают 30 человек.

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