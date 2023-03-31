ВИДЕО В Великих Луках неизвестные воруют металл на заброшенном заводе
Неизвестные воруют металл на заброшенном заводе в Великих Лука. Об этом ПАИ сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».
«Ничему жизнь великолучан не учит. После убитого несколько недель назад мужчины граждане продолжают разносить бывший локомотивный завод. На видео неизвестные воруют металл с территории», — говорится в сообщении.
Как утверждает очевидец, с другой стороны завода орудуют ещё пять человек.
Ранее сообщалось, что мужчину придавило плитой на территории заброшенного локомотивовагоноремонтного завода.
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