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ВИДЕО В Великих Луках неизвестные воруют металл на заброшенном заводе

Неизвестные воруют металл на заброшенном заводе в Великих Лука. Об этом ПАИ сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».

«Ничему жизнь великолучан не учит. После убитого несколько недель назад мужчины граждане продолжают разносить бывший локомотивный завод. На видео неизвестные воруют металл с территории», — говорится в сообщении.

Как утверждает очевидец, с другой стороны завода орудуют ещё пять человек. 

Ранее сообщалось, что мужчину придавило плитой на территории заброшенного локомотивовагоноремонтного завода.

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