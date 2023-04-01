Псковские школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады по истории

18:47, 01 апреля 2023, ПАИ

Школьники из Псковской области вошли в число призёров Всероссийской олимпиады по истории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Это Гордей Квасов из Пскова и Устинья Мартинкевич из Великих Лук.

Сегодня на торжественной церемонии закрытия олимпиады наградили 26 победителей и 127 призёров.

«Наш коллектив благодарит организаторов, что в 2023 году заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории прошёл в ПсковГУ! Хочется сказать спасибо за то, что мы знаем историю нашей страны, что есть педагоги, которые передают эти знания, и что они дают сегодняшней молодёжи путёвку в профессиональную жизнь», — сказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Награды и дипломы победителям и призёрам олимпиады вручили эксперты жюри, президент истфака МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор, академик РАН Сергей Карпов, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, а также временно исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

«Историческая наука — и не только она одна — в ваших руках, уважаемые участники, — обратился к собравшимся Сергей Карпов. — Мы очень надеемся на вас, потому что в это трудное время очень многое зависит от солидарности, чувства плеча, знаний, компетенций, ума и таланта вас и ваших близких. Поздравляю вас и от души желаю вам новых больших успехов! Уверен, что они зависят не только от призов и грамот — они зависят от вашей воли, желания и веры!»

Он также выразил слова благодарности Псковскому государственному университету, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, правительству региона, волонтёрам и организаторам мероприятия.

Наибольшее число призёров — из Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Вологодской области.