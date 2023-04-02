Блиндажные свечи изготавливают дедовичские школьники для бойцов СВО

23:15, 01 апреля 2023, ПАИ

100 заготовок блиндажных свечей для участников СВО сделали бойцы молодёжного поискового отряда «Журавли» в Дедовичах. Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

«На очередном занятии после изучения темы «История войны в солдатском медальоне» мы приступили к изготовлению свечей для бойцов СВО. Вооружившись ножницами, картоном, ребята и их наставники принялись за дело — и через час всё было готово!» — говорится в сообщении.

Также члены отряда поблагодарили настоятеля храма Покрова Божьей Матери в посёлке Дедовичи отца Димитрия Васильева за предоставленный воск (огарки свечей).

«После переработки у нас получилось 9 килограммов чистого воска. Осталось смешать его с парафином и залить наши заготовки. Этим командиры отряда займутся в ближайшее время, после чего наши готовые изделия мы передадим в Центр добровольчества Дедовичского района, откуда свечи, сделанные с любовью и уважением к нашим защитникам, отправятся в зону СВО, чтобы согреть земляков, мобилизованных из Дедовичского района, теплом наших сердец», — отметили в отряде.